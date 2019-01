Quels favoris pour représenter la France à l'Eurovision ?

La semaine prochaine, la compétition risque d'être beaucoup plus serrée et moins évidente. Pour la finale, on devrait normalement retrouver Emmanuel Moire et son titre "La Promesse", qui profitera, à l'instar de Chimène Badi, de sa notoriété déjà bien acquise. Celles qui semble déjà profiter d'un certain engouement du public, c'est Seemone et sa voix suave sur son titre "Tous les deux".

Du côté de la rédaction de SFR News, on a une large préférence pour Tracy de Sà et sa chanson endiablée "Por Aqui". Son titre enflammé est la seule concurrence possible à Bilal Hassani, représentant un genre beaucoup plus populaire. Il devrait également être concurrencé par Gabriella avec "On cherche encore" ou le groupe féminin soul The Divaz avec "La voix d'Aretha".