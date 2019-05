En 1975, alors qu'il assiste à un concert de Michel Sardou, le jeune Patrick Bruel a une révélation. Il se voit lui aussi en haut de l'affiche et assure qu'il connaîtra le succès. Et sa première carrière ne fût pas sur scène mais bel et bien au cinéma. C'est au côté de Roger Hanin, dans Le coup de sirocco d'Alexandre Arcady qu'il fait sa première apparition (1979) sur le grand écran. Toutefois, le micro va rapidement arriver dans sa vie. En 1984, il remporte son premier vrai succès populaire avec le tube Marre de cette nana-là. Un titre écrit sur les déboires amoureux des auteurs, dont Patrick Bruel ! Avec ce tube, sa carrière est lancée.