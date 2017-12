Noël intemporel: la playlist idéale pour les fêtes avec Napster

Noël approche et son doux parfum s’empare du quotidien. Ses effluves vous submergent et vous renvoient aux plus tendres souvenirs de votre enfance.

Les plus grands artistes ont toujours cherché à mettre en chanson l’atmosphère insaisissable de cette période hors du temps. Votre liste au père Noël est bouclée ? Votre maison décorée, parée, enguirlandée ?

Alors, comme l’attente participe grandement à la magie du moment, faites confiance à Frank Sinatra, Chuck Berry ou encore Elvis Presley pour vous envelopper dans une délicate féérie jusqu’à l’ouverture des cadeaux.