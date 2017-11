Napster vous offre de la tendresse avec "La Playlist des Amoureux"

Vivez d'amour et d'eau fraîche en écoutant les plus belles ballades françaises et internationales du moment.

Désormais sur Napster, vous pouvez désormais suivre vos playlists préférées ! Cliquez tout simplement sur le bouton “Suivre”, qui a été ajouté à toutes les playlists, et nous vous ferons signe quand la playlist est mise à jour. Un grand nombre de nos playlists sont mises à jour toutes les semaines ! Pour suivre une playlist : Sur mobile, cliquez sur “Voir la playlist / Afficher “ puis sur “Suivre”. Sur le Web, cliquez sur le bouton “Suivre” situé en haut à droite.