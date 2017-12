Mort de Johnny Hallyday: réécoutez ses plus grands tubes

Il est "l'artiste français le plus consacré", assurait en 2006 Warner en annonçant la venue de la star qui avait alors effectué l'essentiel de sa carrière chez Philips/Universal. Il a reçu plus de 40 disques d'or, ses albums figurant régulièrement parmi les meilleures ventes.

Johnny Hallyday a par ailleurs obtenu dix Victoires de la musique, se situant à seulement deux récompenses du recordman de Victoires, Alain Bashung. Il avait notamment été distingué interprète de l'année en 1987. Il a aussi été récompensé pour ses albums "Sang pour sang" (en 2000) et "De l'amour" (en 2016), pour ses tournées et ses concerts (en 1991, 1994, 1996, 2001 et 2010) et pour sa chanson "20 ans" écrite par Miossec (en 2014). S'y ajoute une Victoire d'honneur décernée en 2009.

Selon le site de fans Hallyday.com, Johnny Hallyday a enregistré près d'un millier de chansons.