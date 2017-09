L'unique exemplaire d'un album du Wu-Tang Clan vendu 1 million de dollars

L'unique exemplaire d'un album du mythique groupe de rap new-yorkais Wu-Tang Clan, mis aux enchères par l'homme d'affaires controversé Martin Shkreli, s'est finalement vendu un million de dollars.

La vente lancée sur eBay s'est terminée comme prévu vendredi soir avec une enchère de 1 025 100 dollars, pas beaucoup plus que le million qui avait été atteint dès le premier jour des enchères..

Financier et patron dans l'industrie pharmaceutique, Martin Shkreli, 34 ans, avait acheté pour deux millions de dollars fin 2015 Once Upon a Time in Shaolin, un double album du groupe qui n'en a publié qu'un exemplaire. Il s'est fait connaître lorsqu'il a subitement multiplié par 55 - de 13 à 750 dollars la pilule - le prix d'un médicament destiné aux séropositifs en septembre 2015, ce qui lui a valu le surnom d'"homme le plus détesté d'Amérique".