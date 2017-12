L'histoire secrète des chansons de Johnny: "Quelque chose de Tennessee"

On pourrait penser que ce titre évoque l'Etat du Sud des Etats-Unis, jadis peuplé par les Amérindiens et terre d'élection du country et du blues. Que nenni! Quelque chose de Tennessee, écrite par Michel Berger en 1985, rend hommage au dramaturge américain Tennesse Williams, auteur notamment d'Un tramway nommé Désir.

La chanson s'ouvre sur la voix de Nathalie Baye, qui énonce la dernière tirade de la pièce, La Chatte sur un toit brûlant: "Ah, vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu! Il faut qu'une main, posée sur votre épaule, vous pousse vers la vie... Cette main tendre et légère...".

Johnny reprendra cette chanson en 1988, lors du meeting de Jacques Chirac, alors candidat à la présidentielle, lançant: "Nous avons tous en nous quelque chose de Jacques Chirac". Pour le plus grand déplaisir de Michel Berger, lui, partisan de François Mitterrand...