L'histoire secrète des chansons de Johnny: "Jésus Christ"

25 avril 1970. Un nouveau titre de l'idole des jeunes envahit les ondes. "Si [Jésus Christ] existe encore aujourd'hui / Il doit vivre aux États-Unis / Il doit jouer de la guitare / Et coucher sur les bancs des gares / Il doit fumer de la marijane / Avec un regard bleu qui plane".

Une chanson, écrite par Philippe Labro et composée par Eddie Vartan, qui s'inscrit dans le contexte de l'époque, sur fond de contestation contre la guerre du Vietnam et de Flower Power. Mais dès sa sortie, le titre s'attire les foudres de l'Eglise catholique, choquée par les allusions à la drogue et au sexe (le fameux "Il aime les filles aux seins nus"). La radio déprogramme rapidement le titre. Certains magasins retirent le 45 tours des bacs. Labro participe à des débats avec des hauts dignitaires catholiques.

Le Vatican entre dans la danse et menace d'excommunier le rockeur et son auteur. La polémique profitera finalement au chanteur. Malgré la censure, le titre se hisse dans les sommets du hit-parade, avec 580.000 exemplaires vendus.