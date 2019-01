La chanteuse de 33 ans prépare la sortie de son nouvel album intitulé Norman Fucking Rockwell. Lors d'un direct sur Instagram, Lana Del Rey a annoncé que son premier single sortirait le 9 janvier prochain, l'opus entier est attendu pour le mois de mars. La New-Yorkaise a toutefois déjà publié des titres sur les réseaux sociaux comme Sylvia Path ou Venice Bitch.

Par ailleurs, elle devrait également publier un recueil de poésies et le livre doit s’intituler Violet Bent Backwards Over The Grass.