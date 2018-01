La question du jour - Avec Madame Monsieur, la France peut-elle (enfin) gagner l'Eurovision?

Blondeur lumineuse pour l'une, barbe brune pour l'autre, pull et pantalon noirs pour les deux: Émilie Satt, 29 ans, et Jean-Karl Lucas, 35 ans, doivent autant leur victoire à leur titre folk et engagé Mercy qu'à une présence scénique et un esthétisme particulier. Tous les deux auteurs compositeurs, elle au chant et lui à la guitare, ils ont remporté ce concours face aux sept autres candidats encore en lice. Ils ont été désignés par les votes du public et d'un jury international, sous le joug de Garou qui a revêtu la casquette d'animateur pour l'occasion.