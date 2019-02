Grammy Awards : des objets ayant appartenu aux stars vendus sur eBay

Non, malheureusement, vous ne pourrez pas tenter de remporter l'un des deux Grammies tenu par Beyoncé en 2017 lors de la 59ème édition de la cérémonie musicale. Mais il vous reste tout de même une longue série d'objets à obtenir aux enchères.

Le jeudi 7 février, eBay a ouvert sa GRAMMY Charity. Vous pourrez ainsi tenter de miser pour obtenir des objets ayant appartenu à des vainqueurs de la célèbre statue musicale dorée en forme de gramophone. Coldplay, Fleetwood Mac, Childish Gambino, Maren Morris, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Post Malone, Katy Perry et SZA, Troye Sivan ou encore Harry Styles, il n'y a pas que des petits noms au programme !

Dans la liste des objets disponibles, on trouve ainsi des guitares, des micros dédicacés, des affiches signées, des albums, mais aussi et surtout : des billets pour la cérémonie des 62ème Grammy Awards en janvier 2020. L'occasion de vous asseoir à côté de vos artistes préférés et de les rencontrer en back stage.