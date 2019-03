EN VIDEO - Festival "Electroland": Steve Aoki, Armin Van Buuren et Jax Jones débarquent à Disneyland Paris

Mickey "House" et Minnie mixe! Que les amateurs de sensations fortes se préparent: les 5,6 et 7 juillet prochain, Disneyland Paris accueille, dès la tombée de la nuit, plus de 16.000 amateurs de musique électro pour une "expérience unique": "Electroland"!

Au programme: des DJ stars, de la musique à fond et... les attractions du parc!

Disneyland a dévoilé ce matin le programme complet de cet événement pas comme les autres: pour cette troisième édition, le thème sera particulièrement... chaud! Avec "Enter the Jungle", le show s'annonce tropical avec des gros clins d'oeil au Festival du Roi Lion et de la Jungle du parc aux grandes oreilles.

Et les stars seront, plus que jamais au rendez-vous: la soirée d’ouverture du festival marquera notamment le grand retour de Steve Aoki, présent lor de la première édition. Il partagera la tête d’affiche avec les deux sœurs australiennes Nervo, SHOWTEK et The Magician.

La superstar de l'électro Armin Van Buuren sera également présent, tout comme le DJ français Feder, Alesso, Nicky Romero, Fedde Le Grand ou encore Jax Jones. Objectif: faire trembler les murs du Hollywood Tower Hotel dès la tombée de la nuit!