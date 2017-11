EN VIDEO - Restos du Coeur: découvrez le "Remix" de la chanson des Restos par "Les Enfoirés Kids"

Cette chanson, tout le monde la connait. Mais depuis sa création en 1986, par un certain Jean-Jacques Goldman, même Les Enfoirés n'avaient pas osé y toucher. C'est désormais chose faite, pourtant, grâce aux "Enfoirés Kids".

Dans cette version 2017, sur un rythme électro, de nouvelles stars de la chanson font passer le message de Coluche. Dans le cip, on peut ainsi reconnaître Lisandro Cuxi, dernier gagnant de The Voice, Lenni-Kim de Danse avec les stars, mais aussi Carla ou Jane Constance de The Voice Kids.

Pour accompagner les "Kids", des stars font également une apparition tel qu'Omar Sy, Philippe Lacheau ou encore Antoine Griezmann.