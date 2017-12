EN VIDEO - Pourquoi le rap est de plus en plus plébiscité en France

En un mois seulement, Orelsan totalise 250.000 ventes et le rappeur Niska 200.000 exemplaires, en un mois seulement. Les rappeurs s'offrent des ventes records en France et s'offrent de très grandes salles. Selon une étude de l’Adami, le hip hop est le style musical le plus écouté.

Le streaming aurait une incidence sur ces chiffres. "Les moins de 25 ans écoutent beaucoup plus de fois les mêmes titres, ça sur pondère ce répertoire. Le streaming, c’est au nombre d’écoutes", explique Olivier Nusse, PDG de Universal Music France.