EN VIDEO - "Nues", Brigitte se livre dans ce dernier album

Elles sont parties à Los Angeles pour enregistrer ce nouvel album et ce n’était pas vraiment au programme: "On pensait qu’on allait enregistrer un titre, deux, peut-être trois. Et finalement on a enregistré tout l’album, parce qu’on était dans une espèce d’euphorie, dans quelque chose de très fort, très puissant", a expliqué Aurélie Saada, membre du groupe, à BFMTV.

Un nouveau disque intitulé Nues où les deux artistes se livrent un peu plus et évoquent "l’amour qu’on a pour les femmes, pour les hommes aussi, même si ça n’a pas toujours été facile. C’est comment peut-on construire de l’amour malgré tout", a-t-elle ajouté.

Brigitte a fêté la sortie de son album et ses dix ans d’existence au Bus Palladium à Paris, l’une des premières salles de concert où elle se sont produites.