EN VIDEO - "Je te promets" est la chanson de Johnny préférée des Français

Au lendemain de la mort de Johnny Hallyday, un sondage Elabe pour BFMTV dévoile les chansons que les Français préfèrent dans le répertoire du patron du rock français.

Je te promets arrive en tête, plébiscitée par 27% des sondés, Marie (23%) en deuxième position et Le Pénitencier et Que je t'aime, ex aequo à 22%, en troisième position.

Les sondés étaient invités à choisir jusqu'à trois chansons parmi une liste de vingt de ses plus grands succès.