EN VIDEO - "Hit Z Road by Zegut": l'incroyable bande-son qui vous transporte sur les routes de Californie

C'est l'un des piliers de la radio en France. Et c'est surtout l'un des plus grands experts ès rock'n roll de la bande FM avec acolyte de RTL, George Lang. Francis Zegut a donc repris son casque (de radio) et sa moto pour nous concocter un volume 3 de sa compilation Hit Z Road.

L'animateur de Pop Rock Station - du dimanche au jeudi de 22h à minuit sur RTL2 - a donc compilé avec soin une soixantaine de titres. Cette incroyable bande-son est un billet en aller-simple pour un voyage vers le grand Ouest américain... et le grand rock. Pour la petite histoire, Francis Zegut, sa barbe et sa moto se sont offert un road trip aux Etats-Unis, fin avril.