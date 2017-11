EN VIDEO - Charlotte Gainsbourg sort "Rest", son album le plus personnel

L’artiste a écrit ses textes et ne chante plus seulement en anglais, elle s’ouvre au français. Elle a dû attendre cette dernière production pour dépasser ses craintes et notamment celle d’être comparée à ses parents.

"Mon père, c’est trop insurmontable. Le fait d’être à Paris me rappelle à lui tout le temps. Jusqu’au jour où je m’en suis foutu d’être moins bien, ce n’était pas grave. J’avais des trucs à dire quand même", explique-t-elle à BFMTV.

Sa vie, son père, ses enfants, le manque de sa sœur disparue… elle aborde tout ce qui l’anime et la traverse dans ce cinquième opus réalisé par le producteur électronique SébastiAn, avec en guest Guy-Man des Daft Punk et Sir Paul Mc Cartney.