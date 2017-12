Eminem, Pharrell Williams, Etienne de Crécy: la sélection musicale de la semaine avec Napster

Cette semaine, deux poids lourds de la scène US débarquent dans notre playlist.

Tout d’abord, et c’est l’un des retours les plus attendus de l’année, Eminem s’affiche en pleine forme sur son album Revival, au titre forcément très évocateur…

L’autre gros retour, c’est celui du groupe de Pharrell Williams : N.E.R.D et son hip-hop agrémenté de funk et de petites touches rock. No One Ever Really Dies met encore une fois de bonne humeur!

Côté britannique on vous en parle souvent ces dernières semaines, mais elle est prolifique: Anne-Marie balance son nouveau single, Then.

Dans ce même style pop un peu dansant, le Français qui monte, LeMarquis, nous parle de la Friendzone.

Enfin, pour finir la semaine, on se fait plaisir avec l’éternel Etienne de Crécy et son morceau Birth.

Allez, à la semaine prochaine !