Découvrez en exclusivité mondiale le nouveau clip de Madonna

Avant de découvrir l'album, la star a dévoilé son nouvel single Medellin, en featuring avec Maluma. Un titre aux sonorités latines qui devrait nous faire danser tout l'été. Pour cette chanson, Madonna est accompagnée du chanteur colombien Maluma. S'il n'est pas (encore) très connu en Hexagone, c'est une méga star en Amérique latine et aux États-Unis. Il compte plus de 41 millions d'abonnés sur Instagram et a déjà sorti trois albums studios et pas moins de 44 singles à tout juste 25 ans !

À l'instar de l'interprète de Like a virgin, le Colombien compte plusieurs fearturings avec des stars comme Ricky Martin et Shakira. Néanmoins, sa carrière française pourrait bientôt décoller. Car après Madonna, c'est avec Maître Gims que Maluma a enregistré une nouvelle chanson.