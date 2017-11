Charlotte Gainsbourg, Morrissey, Black M: la sélection de la semaine avec Napster

Elle réussit à nous faire oublier son père, et ce n’est pas une mince affaire. Charlotte Gainsbourg est de retour avec un nouvel album de velours enchanté par sa voix sibylline. Rest parvient à faire le lien entre l'époque de Serge et celle plus contemporaine, de ses films.

Rien à voir, mais Myth Syzer construit peu à peu sa légende avec ses talents de producteur et de rappeur en devenir. Voici Coco Love.

Depuis trois ans, on les avait quelque peu perdu de vue mais les Brigitte ont pris le temps. Le temps d’écrire, de se dévoiler, de se mettre à nu… HollySiz, elle, s’est envolée pour New York et en revient avec un album aux influences aussi multiples que le multiculturalisme de la ville de l’Ouest. Onze, c’est déjà le onzième album solo de Morrissey. Le lads de Manchester n’a plus grand-chose à voir avec celui des Smiths. Avec Low in High School, il sent la folie, parfois l’agonie, pas loin de l’essoufflement, un génie qui semble ne plus l’être. Et pourtant on accroche, on écoute et on apprécie.

Allez, à la semaine prochaine!