Ce que vous ne savez (peut-être) pas sur Michel Polnareff

Son père le battait



En mars 2016, Michel Polnareff sort son autobiographie, Spèrme. Il y raconte son enfance malheureuse, où il subit la violence de son père. Il y écrit notamment: "La police est souvent venue à la maison, 24 rue Oberkampf, tellement je hurlais de douleur. Mon père me frappait avec sa ceinture. Et si possible du côté de la boucle [...] Avec les lois actuelles (qui sont très bien fondées) il aurait fini en prison et ne m'aurait pas gâché toute mon enfance". Dans ce livre, il revient également sur sa paternité complexe: son fils n'est pas le sien. Après une bagarre juridique, l'homme aux lunettes blanches a finalement décidé de reconnaître l'enfant et de rester avec sa mère, Danyellah.

Il a porté plainte contre Cetelem

Dans les années 2010, une campagne de publicité de la société française de crédit met en scène un sosie de Polnareff. Le chanteur, qui dénonce cette utilisation commerciale, décide en avril 2015 de porter plainte pour “atteinte au droit à l’image, au droit patrimonial et à la dignité dans le cadre d’une utilisation commerciale”. Il réclamait alors 1,1 million d’euros. En juin 2016, il remporte son procès mais aucune atteinte à la dignité n’a été constatée. La BNP, gérant de la marque Cetelem, ainsi que l’agence de publicité TBWA, ont dû verser 10.000€ pour utilisation d’image et 4.000 euros de frais de justice au chanteur.

Nu, de face ou... de fesse

Après une longue absence, Polnareff revient en une de Paris Match en septembre 2004. Il apparaît nu, dans une douche, avec sa nouvelle compagne, Danyellah. Une couverture qui fit beaucoup parler d’elle à l’époque. Il annonce dans l’hebdomadaire son grand retour en France et sort dans la foulée un livre d’anecdotes, Polnareff par Polnareff. Il reviendra sur scène le 2 mars 2007. Ce n'est pas la première fois que le chanteur culte montrait au public la partie charnue de son intimité. En 1972, l'interprète de Goodbye Marylou avait fait scandale avec une affiche sur laquelle il portait une longue chemise blanche et montrait ses fesses. Poursuivi pour "attentat à la pudeur" et "pornographie", il avait alors écopé d'une amende de 60.000 francs (près de 9.000 euros).