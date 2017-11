Björk, Grégoire et Ichon: la sélection musicale de la semaine avec Napster

Pour débuter la semaine, on part du côté de la banlieue parisienne retrouver l'un des protégés du collectif Bon Gamin, Ichon. Le rappeur balance aujourd'hui une nouvelle mixtape, Il suffit de le faire. Simplement.

Après avoir écumé les festivals de l'été, Broken Back a trouvé le temps d'enregistrer un nouveau single, pop-électro-folk, intitulé The Sooner the Better.

Elle distille ses morceaux à l'allure d'un escargot fatigué, mais à chaque fois, Vendredi sur Mer nous réjouit ! Cette fois-ci, c'est bien un EP de six morceaux que lâche la Suissesse, entre chanson française, rap et années 80.

Un an après son album salué par la critique spécialisée, Pone sort un EP mettant en avant la jeune scène électro française. Trois artistes se voient alors confier le remix du morceau Highway, et c'est aussi aérien qu'énergique.

On termine avec le beatmaker/rappeur/danceur KillASon qui sort son nouveau single, Blow.

Enfin, comment ne pas vous parler de la résurrection de Björk, de retour avec le magnifique Utopia.

Allez, à la semaine prochaine !