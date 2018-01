"Bête de sport": la playlist Napster pour se défouler

Passés les petits fours et autres repas copieux de Noël, il est temps d'envisager une petite diète et de se mettre au sport pour faire fondre les quelques kilos qui, ni vus ni connus, sont venus alourdir votre balance. Que vous soyez plutôt coureur, nageur, grimpeur ou souleveur de fonte au temple, on a la playlist qui vous donnera le courage de braver le froid pour brûler plus de calories et faire gonfler ces (petits) pectoraux ou ce (petty) booty naissant. Avec Watermät, David Guetta ou Martin Solveig dans le game, il n'a pas d'excuses qui tiennent : le sport, c'est maintenant.