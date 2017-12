Belle and Sebastian, Juicy J et Dabeull: la sélection musicale de la semaine avec Napster

Comme chaque semaine, le hip-hop est en bonne place dans la sélection des nouveautés de la semaine. Sur la scène française, c’est le groupe originaire de Sevran, 13 Block, qui revient avec Vide et sa trap bien identifiable.

Et côté ricain, c’est Juicy J qui débarque avec un album où l’on retrouve bien évidemment son pote Wiz Khalifa. Mais vous le savez, il y en a pour tout le monde!

Alors on retrouve forcément un peu d’électro avec la star du label Roche Musique, Dabeull, et sa nouvelle mixtape, Indastudio.

Ou de la pop façonnée par les eighties anglaises, avec les Écossais de Belle and Sebastian.

Ne soyez pas surpris non plus d’entendre résonner Hayce Lemsi, Take a Mic ou encore HAIM & Mura Masa.

Allez, à la semaine prochaine !