"Au revoir, Johnny": la playlist musicale en hommage à Johnny Hallyday avec toutes ses plus belles chansons

D'où viens-tu Johnny? titrait le film de Noël Howard en 1963. Quelques cinquante ans plus tard, la question peut sembler désuète.

Car depuis qu'il a fait sa première apparition télévisée aux côtés de Line Renaud dans les années 1960, Johnny n'a cessé d'habiter le cœur des Français qui connaissent, dans les grandes ou plus petites lignes, sa vie et son œuvre.

Au début, Johnny, c'était aussi Sylvie. C'était le rock, inspiré des États-Unis, c'était les Yéyés et l'époque de Salut les Copains (1961).

On dansait le twist sur du Jojo et le public, jeune, arrachait les fauteuils de l'Olympia. Les parents, tout comme l'intelligentsia, avaient beau observer le phénomène d'un mauvais œil Johnny, lui, continuait d'exister. Il avait même l'audace de surprendre: de la country à la variété française, sans oublier le rap, oui même le rap, le rockeur s'essaye à tous les genres et travaille avec les meilleurs compositeurs français (Michel Berger, David Hallyday, Pascal Obispo, Yodelice, Matthieu Chédid entre autres), le plus souvent avec succès.

Et plus le temps passe, plus la voix s'enfonce dans les graves, plus Johnny réussit l'incroyable pari de mettre tout le monde d'accord.

Septembre 1998. Alors que la star entame ses concerts au Stade de France, on voit bien, aux cris du public, qu'elle est devenue Légende. Avec ses cheveux peroxydés, son allure de lion prêt à dévorer la scène, et un Allumer le feu à sa démesure, Johnny a su conquérir toutes les générations.

De 7 à 77 ans, on écoute Johnny, on vibre Johnny, on a tous quelque chose en nous de Johnny.

Et ça valait bien un hommage. À découvrir en musique, ici.