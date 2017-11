Paris: la Philharmonie invente le premier concert... pour dormir

Après avoir conquis le public berlinois, londonien ou encore de Syndney, Amsterdam et Madrid, le compositeur investira la capitale française pour offrir une expérience unique à 176 chanceux. Pour rejoindre pleinement les bras de Morphée, des lits seront installés au cœur de la Philharmonie de Paris. Le but, vous faire découvrir et vivre la musique d’une autre manière.

Et pour ceux qui n’auront pas la chance de tester cette installation, vous pourrez toujours en profiter depuis votre propre lit, en écoutant le concert en streaming depuis le site de la marque de literie Simba. C’est elle qui fournira les matelas de l'événement. Utilisés une seule fois, les matelas seront ensuite donnés à l’association Emmaüs.