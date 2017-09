Angus & Julia Stone, Lisandro Cuxi et Cut Copy: la sélection de la semaine avec Napster

Pour parfaitement commencer la semaine, prenez un excellent musicien et producteur britannique à la pop agile, Fyfe, et associez-le à un beatmaker français génial pour le remix, à savoir Clément Bazin. Cela nous donne un morceau magnifiquement entêtant, le dénommé Belong.

Autre couleur musicale, mais tout autant de talent avec le nouveau single d'Oscar and The Wolf. Le groupe électro pop belge revient en force avec Runaway ! Le nouvel album du duo fraternel Angus & Julia Stone annonce déjà l'hiver, mais ce Snow nous ramène à tout ce qui fait la beauté de la folk des Australiens: sensible, poétique, planant, mélancolique... bref, un régal!

Vous ne la connaissez peut-être pas encore, mais on vous conseille de remédier à ce manque si tel est le cas: Julia Jean Baptiste souhaite prolonger l'été avec son Sao Paulo, aussi doux qu'addictif. Eux aussi sont à suivre de très près: ils s'appellent Leska et ont décidé d'associer leurs projets solo respectifs pour créer une sorte d'ovni sonore, d'une richesse musicale surprenante. Enfin, avant la sortie prochaine de leur album, les Australiens de Cut Copy ont la bonne idée de nous faire saliver avec ce nouveau single, Black Rainbows. Allez, à la semaine prochaine !