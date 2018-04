Zep, Avengers... notre sélection BD d'avril

Elizabeth Holleville, 30 ans, sort L’Été fantôme, la meilleure BD de ce mois d'avril. A l’aide d’un dessin faussement naïf, elle explore les tourments de l’enfance et de l’adolescence. L'histoire raconte l’amitié entre une jeune fille et une fantôme dans une grande maison balnéaire. "L’idée de cette histoire est née il y a trois ans, lorsque je suis retournée dans la maison d’une amie de mes grands-parents, où j’avais passé plusieurs étés de mes 9 à mes 13 ans", raconte-t-elle.

Elle ajoute: "Cet endroit me faisait atrocement peur à l’époque, je l’imaginais habité d’esprits et de fantômes en tous genres. J’y avais aussi expérimenté l’ennui et la solitude à cause de la différence d’âge avec ma sœur et mes cousines qui n’avait pas trop envie de traîner avec moi. Je me suis dit qu’il serait amusant de mélanger ces deux éléments pour inventer une nouvelle histoire, dans laquelle la figure du fantôme, figée dans le temps, servirait à conter l’été suspendu d’une fille de 10 ans, à l’aube de son adolescence".

L’Été fantôme d’Elizabeth Holleville, Glénat, 256 pages, 25 euros.