Une vente de dessins d'Uderzo en Belgique suspendue après une plainte du dessinateur

Une vente aux enchères de dessins et planches d'Albert Uderzo, créateur d'Astérix avec René Goscinny, a été suspendue à Bruxelles après une plainte pour "abus de confiance" déposée par le dessinateur. "Ces dessins m'ont été empruntés vers 2012, je ne sais plus pourquoi. On me demande souvent mes premiers dessins pour écrire des livres", a expliqué samedi Albert Uderzo. "Je conteste évidemment cette vente".

La vente aux enchères, "Uderzo, des débuts en fanfare", consacrée à des dessins réalisés entre 1940 et 1963, était programmée le 17 décembre à Hôtel des ventes Lempertz de Bruxelles. Une plainte a été déposée mardi dernier à Neuilly-sur-Seine par Albert Uderzo pour "abus de confiance" concernant certains dessins et une enquête a été ouverte, a-t-on confirmé de source judiciaire.

