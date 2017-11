Un dessin de Hergé avec Tintin et Milou adjugé un demi-million d'euros

Le Sceptre d'Ottokar met en scène un petit royaume imaginaire d'Europe centrale, la Syldavie, en proie à une tentative d'annexion de la part de son voisin au régime totalitaire, la Bordurie. En outre, deux strips de L'Etoile mystérieuse, publiés dans le quotidien belge Le Soir en 1941, ont atteint 381.000 euros lors de cette vente. Ils étaient estimés entre 300.000 et 400.000 euros.

Pour Eric Leroy, expert en Bandes dessinées chez Artcurial, "les œuvres originales de Tintin sont aujourd'hui de plus en plus rares aux enchères, notamment celles des années 1930/1940", et en particulier les planches, et dans ce contexte, "les collectionneurs s'intéressent de plus en plus aux dessins de la même époque publiés dans la presse belge avant d'être réunis en album".

Hergé détient la plupart des records de vente pour des originaux de BD. Le dessin de la double page de garde des albums de Tintin a ainsi été vendu plus de 2,6 millions d'euros en mai 2014, également chez Artcurial.