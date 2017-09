Superman a un nouvel ennemi: les suprémacistes blancs

Les comic-books américains tentent d'aborder plus de sujets de société depuis quelques années, pour mieux coller aux débats qui agitent le pays. Marvel Comics a ainsi lancé en 2011 une nouvelle version de Spider-Man, faisant de l'homme araignée un homme noir hispanique.

En 2016, DC Comics avait publié une histoire de Superman intitulée Superman: American Alien. Cette série abordait le tiraillement d'un jeune, Kal-El (son vrai nom), partagé entre ses origines extraterrestres et sa nouvelle vie sur Terre. Superman est en effet un immigré, qui a quitté sa planète d'origine Krypton, promise à la destruction, quand il était bébé pour être recueilli par un couple américain dans le Kansas, un Etat agricole des Etats-Unis.

Ses créateurs, Jerry Siegel et Joe Shuster, étaient deux juifs d'origine européenne. Superman représentait ces immigrants fuyant l'Europe dans les années 30 pour trouver la paix et la prospérité aux Etats-Unis. "L'homme d'acier", dont le costume est construit à partir du drapeau à la bannière étoilée, a grandi dans une ferme et incarne parfaitement le rêve américain.

Mais comme Captain America chez Marvel Comics, les différents auteurs qui ont écrit ses aventures ont interprété de différentes façons le patriotisme de Superman. Dans la série Batman: The Dark Knight Returns publiée en 1986, Frank Miller avait ainsi fait de Superman le soldat d'élite du président Ronald Reagan, qui l'utilisait pour combattre les Soviétiques ou ramener l'ordre aux Etats-Unis, en neutralisant Batman