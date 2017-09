Roald Dahl voulait que le héros de "Charlie et la chocolaterie" soit noir

Le héros éponyme de Charlie et la Chocolaterie, le classique de Roald Dahl, devait à l'origine être un petit garçon noir, a révélé Liccy Dahl, la veuve de l'écrivain, sur BBC Radio 4. "Le premier Charlie qu'il a écrit était un garçon noir", a-t-elle déclaré. Elle-même ignore pourquoi Dahl a décidé de changer le personnage: "Je ne sais pas. C'est vraiment dommage", a-t-elle complété.

Selon le biographe de l'écrivain, Donald Sturrock, Dahl aurait été contraint par son agent de changer la couleur de peau du personnage. Celui-ci pensait qu'un personnage noir n'intéresserait pas les lecteurs.

Le Guardian estime que "la nouvelle pourrait surprendre ceux qui ont accusé Dahl de racisme". Selon le quotidien, "les Oompa Loompas étaient dans la première version du livre des pygmées venus d'Afrique". Dans les années 1970, l'association américaine National Association for the Advancement of Colored People avait déclaré que les Oompa Loompas ressemblaient à des esclaves.

Dahl s'était défendu de tout racisme et avait réécrit les personnages pour la seconde édition américaine.