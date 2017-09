Rencontre avec Hermann, l'auteur de "Jeremiah", la BD qui a inspiré "Mad Max"

Infatigable, le dessinateur belge Hermann, 79 ans, vient de sortir une nouvelle BD, six mois après avoir lancé la série de western Duke. Lauréat du Grand Prix du Festival d'Angoulême cette année, il poursuit avec la même fougue sa série culte Jeremiah, entamée en 1979. Cette saga post-apocalyptique, dont Pascal Légitimus est un grand fan et dont George Miller s'est inspiré pour Mad Max, en est à son 35ème tome. Et Hermann n'a pas prévu de s'arrêter pour le moment.

Après quarante ans passées sur la série, il a trouvé une fois de plus comment surprendre ses lecteurs avec un nouvel album intitulé Kurdy Malloy et Mama Olga sorti début septembre. Il a eu l'idée d'éclairer le passé d'un des personnages cultes de la saga: Kurdy. C'est aussi une demande des fans, confirme-t-il: "Ça faisait un bout de temps que les gens me demandaient ce que faisait Kurdy avant de rencontrer Jeremiah".

"Le problème quand on a fait 34 albums sur le même thème, c'est qu'on a pris des habitudes. Ça risque de ronronner", poursuit le dessinateur. "Même s’il aime bien, le lectorat aime ce qui est neuf". Il sait d'ailleurs qu'il devra reprendre dans quelques semaines la suite de l'histoire: "la trouille consiste actuellement à voir ce que je vais faire par la suite avec la série", confesse-t-il.

