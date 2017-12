Noël 2017: les 5 livres pour enfants à lire... en attendant le Père Noël

>L'assistant du Père Noël

Un livre tout en douceur qui devrait convaincre les plus réticents que l'esprit de Noël existe bien. Le petit Mei a un rêve un peu fou: devenir le Père Noël! Avant le grand Réveillon, l'enfant s'entraîne dur... à conduire le traîneau et traverser les chambres pleines d'obstacles sans faire de bruit, comme son illustre modèle. Jusqu'au jour où la rencontre tant attendue arrive... Et c'est toute la magie qui nous emporte.

L'assistant du Père Noël de Yukiko Tanemura (Nobi Nobi, 12,50€, à partir de 3 ans)