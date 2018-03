Marc Trévidic, San Antonio, Akira... notre sélection BD de mars

A 61 ans, Jean-Marc Rochette a réalisé coup sur coup ses deux meilleurs albums: Le Transperceneige - Terminus en 2015 et maintenant Ailefroide Altitude 3954, récit de sa jeunesse grenobloise, de sa passion pour l’alpinisme et la montagne et de sa découverte du dessin. "Tout est vrai là-dedans. C’est une autobiographique absolue", dit-il. Il y expose sa vision de l’art, sa philosophie de vie. Son style, très personnel, mâtiné de peinture, s'appuie sur des cadres en scope et offre la part belle aux zones d’ombre et aux couleurs fortes. Le trait y est dur comme la roche.

L’album s’ouvre avec Le Bœuf écorché du peintre russe Soutine, qui n’est pas sans rappeler certaines scènes du Transperceneige. Le tableau préfigure le terrible accident dont sera victime Rochette: lors d’une grimpe, il reçoit sur le visage une pierre, qui le défigure. Il concède avoir eu du mal à se représenter après le choc: "Je ne savais pas comment rendre le regard de la souffrance et de l’hébétude absolue. J’ai fait des effets sans modèle, mais c’était excessif. Je suis allé chercher des visages de chats qui s’étaient pris une bagnole dans la gueule".

Le reste de l’album a été plus simple à dessiner. Rochette connaît la montagne comme sa poche: "Je l’ai tellement parcourue…. Je sens sa présence, son poids". Son album pourrait servir de guide. Il a tenu à ce que les voies dessinées soient le plus fidèle à la réalité. Tout comme le bleu du ciel: "Quand tu es en haute montagne, même en été, tu as l’impression de voir les étoiles", explique-t-il: "Il faut que l’on sente le dessin, pas qu’on le voit". A travers l’album, on ressent aussi le souvenir de ses amis disparus, dont certains, fils uniques, n’ont pas laissé de traces après leur disparition. Cet album est leur tombeau.

Ailefroide Altitude 3954, Jean-Marc Rochette (scénario et dessin) et Olivier Bocquet (scénario), Casterman, 296 pages, 28 euros. Sortie le 21 mars.