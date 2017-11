Macron, Gaston, Balkany, Trump… notre sélection BD d’humour

On ne présente plus Gaston. Les festivités du 60ème anniversaire du personnage imaginé par Franquin s’achève avec la réédition de Gaston Biographie d’un Gaffeur (Dupuis, 28 euros), adaptation en petit format de certaines planches parues en album et d’autres inédites. Rééditée sur du beau papier, cette réédition permet de redécouvrir le trait de Franquin et de son complice Jidéhem dans toute sa splendeur.

Autre personnage imaginé par Franquin, le Marsupilami fête son 65ème anniversaire. Dans Marsupilami, des histoires courtes (Dupuis, 19 euros), une dizaine de scénaristes et de dessinateurs propose leur version de la créature mouchetée. L'album s'ouvre sur une histoire très réussie où le scénariste Olivier Bocquet plonge le Marsupilami dans un univers sombre comme celui d'Aliens de James Cameron. José Luis Munuera, déjà auteur de plusieurs Spirou, livre quant à lui quelques superbes planches sur le quotidien des Marsupilami.

Pour la première fois, la série Les Profs se décline en version longue. Dans Lycée Boulard (Bamboo, 10,60 euros), Erroc, le créateur de la célèbre série adaptée au cinéma avec Kev Adams, signe une histoire de 48 pages. Celle-ci imagine que le célèbre cancre est devenu... proviseur. La situation va créer une certaine crispation chez les professeurs comme chez les élèves.

Le succès de Game of thrones inspire une parodie en BD. Le premier tome de Game of Crowns (Casterman, 9,95 euros) reprend les moments cultes de la première saison en tournant les situations et les personnages en ridicule. John Snow devient ici John Sneeze, Tyrion Ptyrion et Daenery Dénarines.