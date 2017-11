"Madame Invention": le nouveau personnage de la série "Monsieur Madame" casse les stéréotypes

Intelligente, ingénieuse et inventive, la nouvelle venue de la série Monsieur Madame ne manque pas de personnalité.

Baptisée "Little Miss Inventor" ("Madame Invention" pour la version française), ce nouveau personnage a "des idées plein la tête et les transforme en inventions extraordinaires dans un atelier au fond du jardin", selon un porte-parole de la maison d’édition Egmont cité par The Bookseller.