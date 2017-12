La fille de Jean d'Ormesson révèle les dernières lignes de l'écrivain

"Une beauté pour toujours. Tout passe. Tout finit. Tout disparaît. Et moi qui m'imaginais devoir vivre pour toujours, qu'est-ce que je deviens? Il n'est pas impossible... Mais que je sois passé sur et dans ce monde où vous avez vécu est une vérité et une beauté pour toujours et la mort elle-même ne peut rien contre moi."

Ces lignes manuscrites ont été trouvées samedi sur le bureau de l'académicien a expliqué sa fille Héloïse d'Ormesson, à l'occasion d'une émission spéciale de La Grande Librairie.