"Le Chat du Rabbin 7": Joann Sfar raconte la faillite des religions et du vivre-ensemble

Le Chat du Rabbin revient. S’il a fallu attendre neuf ans entre le cinquième et le sixième tome, le septième, intitulé La Tour de Bab-El-Oued, sort ce vendredi 17 novembre, deux ans seulement après Tu n’as rien à craindre de moi, conçu au moment de l’attentat contre Charlie Hebdo. Le Chat du Rabbin est de retour, mais quelque chose a changé. Dans l’écriture comme dans le ton. L’album est plus dense que les précédents, plus complexe. "Tant mieux", se félicite Joann Sfar. "Je passe un an dessus. Je n’ai pas envie que le lecteur l’épuise en une lecture".

Difficile de résumer La Tour de Bab-El-Oued. L’album parle des réfugiés, de l’intolérance religieuse, de la faillite des religions et du vivre-ensemble. Le ton est à la fois grave, sarcastique et polémique. A Alger, l’eau monte et les lieux de culte sont inondés. Et ni les juifs, ni les catholiques, ni les musulmans ne souhaitent prier ensemble. Pendant ce temps, Joann Sfar lâche son Chat dans ce théâtre. Il n’épargne personne. Et pour cause: à travers La Tour de Bab-El-Oued, Joann Sfar met en scène la difficulté, voire l’impossibilité, de raconter, dans le monde actuel, un récit imaginaire comme Le Chat du Rabbin.