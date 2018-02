Gad Elmaleh, Black Panther, Spirou... notre sélection BD de février

Le Triomphe de Zorglub, concocté par le trio Olivier Bocquet, Brice Cossu et Alexis Sentenac, n'est pas une adaptation des aventures de Spirou et Fantasio (au cinéma depuis le 21 février). L'intrigue évoque bien entendu le film et s'en moque gentiment. L'intrigue débute avec un Fantasio furax et vexé après avoir été recalé à un casting pour jouer son rôle! Le Triomphe de Zorglub est cependant bien plus que cela. Il s'agit d'une véritable aventure de Spirou et Fantasio, drôle, rythmée, surprenante où les héros inventés par Rob-Vel en 1938 doivent affronter une fois de plus leur grand ennemi Zorglub.

Le Triomphe de Zorglub, Olivier Bocquet (scénario), Brice Cossu (dessin) et Alexis Sentenac (dessin), Dupuis, 60 pages, 12 pages.