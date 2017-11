Enki Bilal, Joann Sfar... notre sélection BD de novembre

Hip Hop Family Tree, Tome 3: 1983-1984 (Papa Guédé, 26 euros) est la série culte d’Ed Piskor sur la naissance et l’âge d’or du hip hop. On y croise notamment les Beastie Boys, KRS-One. Retrouvez ici son interview réalisée à l’occasion de la sortie du premier tome.

Moi, quand je me réincarne en Slime de Taiki Kawakami (Kurokawa, 7,65 euros) est une hilarante épopée adaptée d’un best-seller japonais. Après avoir été assassiné, un employé de bureau se réveille dans un autre monde sous la forme d’un slime, une créature faible et gélatineuse. Au fil de ses rencontres avec un dragon puis des gobelins, il devient de plus en plus puissant et sauve un village d’une meute de loups… Le manga rencontre un grand succès dans les cours de recréation.

The Rolling Stones en BD (Petit à Petit, 19,90 euros). Alors que le No Filter tour bat son plein, un scénariste (Ceka) et 19 dessinateurs (dont Joël Alessandra, Kyung-Eun Park et Mao Suzy-Heng) retracent les 50 ans de carrière du plus grand groupe de rock. On y découvre notamment l’origine de l’expression “rolling stone”, la première rencontre entre Keith Richard et Mick Jagger dans un train, les démêlés du groupe avec la police…