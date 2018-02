EN VIDEO - Sexys mais accessibles, qui sont les nouveaux héros de la romance érotique?

Christian Grey ne fait plus recette. Si Cinquante nuances de Grey a relancé la romance érotique, avec 7 millions d’exemplaires vendus en France, c’est désormais le boy "next door" de la littérature anglo-saxonne qui séduit les lecteurs. Lassées du bad boy au portefeuille et aux muscles gonflés, les lectrices de romances érotiques se tournent vers les héros du quotidien, fantasmes plus accessibles: pères célibataires, étudiants tatoués… Le genre reste tout de même bien défini: de l’amour, du sexe et des couvertures explicites, à destination d’un lectorat à 90% féminin.