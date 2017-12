EN IMAGES - Pour ses 80 ans, la Société des explorateurs français retrace son histoire dans un beau livre

Il faut dire que depuis sa création en 1937 par les illustres Paul-Émile Victor et Théodore Monod (entre autres), les explorateurs ont parcouru des millions de kilomètres. Déserts, forêts, océans, montagnes, arctique, pôles et même l'espace. Avec un seul but, en réalité: en apprendre plus sur le monde qui nous entoure. Et c'est à travers 74 expéditions, et 92 explorateurs, tel que Solar Impulse avec Bertand Piccard, que ce message nous arrive et nous transporte... de notre canapé à des environnements inconnus.

Si le Père Noël, explorateur lui aussi, cherche en vain une idée cadeau, là voici.

>> 100 ans d'explorations, de La Société des Explorateurs sous la direction de Christian Clot, Glénat, 35 euros.