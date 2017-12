EN IMAGES - Noël 2017: "Star Wars", voyages et séries, 10 beaux livres à glisser sous le sapin

With the Beatles

Vous pensiez tout savoir des "Fab Four" de Liverpool? Alors, ouvrez donc l'une des 384 pages de ce bel album With the Beatles (qui est aussi le titre du deuxième album du groupe, sorti en 1963). Le journaliste Jérôme Soligny retrace, bien équipé d'un quart de siècle de documents, l'incroyable carrière de Paul, John, Ringo et George. Il y a bien sûr l'avant, l'heure de gloire des Beatles, mais aussi - et surtout - les faces sombres des chanteurs et de leur entourage. Et dire qu'on pensait connaître la musique....

With the Beatles (Glénat), 30€