Pour vous donner encore un peu plus l'eau à la bouche, voici quelques ingrédients et idées recettes. Ainsi, dans l'enormissimo Jamie cuisine l'Italie, toute la famille pourra se retrouver autour de recettes de pâtes - évidemment -, mais également des épatantes tartes amalfitaines, d'un "thon magnifiquement laid" ou encore d'une recette de sauce tomate inratable.

Connu pour sa fameuse grande gueule - idéale en cuisine -, Gordon Ramsay est aussi l'un des chefs les plus raffinés: dans Bon & Sain, le cuistot médiatique se lance dans une petite cure détox mais pas bégueule. Il propose ainsi 100 recettes "santé, minceur et forme". Mais pas question non plus de faire la fine bouche: entre ses apéritifs étonnants, comme le sandwich aux oeufs mayo et épinards, aux desserts gourmands (comme les pêches grillées et le crumble de granola), le défi est rempli. On mange bien et bon.

Pour marier tout cela à la boisson, rien de mieux que la Bible du vin. Dans Le Guide Hachette des Vins 2019, les amateurs auront forte affaire avec quelques 40.000 vins au menu dont 10.000 recommandés. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.

A noter, enfin, qu'une famille sur deux va fêter Halloween, notamment Normandie, en Ile-de-France et dans les Hauts-de-France. D'ailleurs, trois quarts de ses parents prévoient un menu spécial pour ce soir-là... sans doute avec des bonbons, évidemment. Et cette année, Skittles met du piquant dans tout cela avec une collection très spéciale "Sweet & Spicy": les fameux petits bonbons fruités proposent 5 saveurs pimentées inédites. Une expérience diaboliquement piquante!