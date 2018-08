Cette chasse au trésor sera également l'occasion d'un concours vraiment unique: désigner la ville la plus "enthousiaste" de France. Les internautes sont invités à partager leurs photos évoquant la souris la plus célèbre de la planète sur leur compte Instagram avec les hashtag de leur ville et #Mickey90, jusqu'au 22 septembre. Ils participeront donc à un grand tirage au sort pour gagner un week-end exceptionnel à Disneyland Paris et bien d’autres surprises.

Plus magique encore: la ville la plus représentée sera nommée la "Ville la plus enthousiaste de France" et accueillera le 18 octobre un événement spécial pour l’anniversaire de Mickey.