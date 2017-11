"Dirtybiology", la BD qui explique à quoi sert le sexe

Léo Grasset, qui écrit ses vidéos YouTube, confirme que l'écriture d'une BD est bien différente: "On ne met que l’essentiel. C’est l’économie maximale du nombre de mots. On ne veut pas que ça soit lourd en texte. Il faut que chaque mot soit percutant". Au poids des mots s'ajoute le choc des images. Les frères Grasset ont invité plusieurs invités de marque pour raconter l'histoire: Spider-Man, Sherlock Holmes, Bouddha, Rick et Morty et même un Frodon complètement défiguré et bouffi.

"Il a une bonne petite tête de consanguin", rigole Léo Grasset. "Il doit venir du nord, lui. Ses parents devaient être cousins, ou frère et sœur". Après avoir déjà évoqué la consanguinité dans une vidéo de DirtyBiology, Léo Grasset pourrait tenir là le sujet de sa prochaine BD de vulgarisation scientifique.

Dirtybiology, la grande aventure du sexe, Léo Grasset (scénario) et Colas Grasset (dessin), Delcourt, collection Octopus, 19,50 euros.