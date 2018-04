Dans la nouvelle BD de Zep, les arbres préparent l'apocalypse

Pour ce nouvel album, Zep a utilisé un crayon à papier: "Pour ne pas retomber dans mon vocabulaire humoristique, ça m’aide de changer de format et d’outils", dit-il. "Je dessine donc sur de très grands formats et à la mine de plomb". Dans The End, Zep situe plusieurs séquences dans un futur post-apocalyptique et joue avec le silence - ce qu’il n’a pas souvent l’occasion de faire dans la cour de récré de Titeuf. "Le silence, en BD, c’est compliqué", prévient le Grand Prix du festival d’Angoulême:

"S’il n’y a pas de texte, on sait que les gens qui lisent beaucoup de BD vont se promener dans les cases et que ceux qui n’en ont pas l’habitude vont tourner les pages. C’est effrayant: ils ne s’offrent pas le temps. On essaie alors de contrebalancer en ajoutant beaucoup de détails. On n’a pas envie de mettre des pavés de textes qui paraphrasent ce qu’il se passe, car l’émotion est beaucoup plus belle si on le dit pas avec des mots, mais avec le dessin".

