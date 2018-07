Ces BD à lire pendant les vacances

Comme chaque année depuis septembre 2015, le scénariste Zidrou sort avec le dessinateur barcelonais Jordi Lafebre un album des Beaux étés, chronique des vacances d’une famille belge, les Faldérault. Chaque histoire, indépendante, raconte un été différent: après 1973, 1969 et 1962, le 4e tome s’attaque à l’année 1980.

D’un épisode à l’autre, les personnages grandissent, rajeunissent. Jordi Lafebre s’est appuyé sur les membres de sa famille: "J’ai pris des gens que je connais bien physiquement, que j’ai vu évoluer, comme cela je peux prendre des photos, faire des déductions. Cela m’aide au niveau technique et je peux travailler plus facilement les émotions des personnages". Évitant le style "gros nez", il privilégie le réalisme pour rendre les Faldérault "plus expressifs que les autres [personnages de la série] pour donner l’impression que c’est notre propre famille": "Quand on est dans l’intimité, on est plus expressif qu’à l’extérieur", ajoute-t-il.

L’émotion est le fil conducteur de son travail. Si Zidrou truffe son scénario de références (le tome 4 s’ouvre sur Il jouait du piano debout), Jordi Lafebre, peu familier de France Gall, préfère transmettre les émotions par une délicate mise en couleur. Depuis septembre 2015, il a dessiné quatre tomes de 56 pages. Son dessin s’est amélioré, il est devenu plus léger: "Ça s’est fait naturellement. Je dessine de plus en plus vite, car on veut sortir au minimum un album par an". Le prochain sortira en novembre. Cette fois, les Faldérault partiront en vacances de Noël.

Les Beaux Étés, tome 4, Le Repos du Guerrier, de Zidrou (scénario) et Jordi Lafebre (dessin), Dargaud, 13.99 euros.